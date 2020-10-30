Коечный фонд для больных коронавирусом в Санкт-Петербурге свободен на 21 процент

В Петербурге свободен 21 процент коек для больных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом. По данным Смольного на пятницу, 30 октября 2020 года, 17 городских стационаров принимают больных с COVID-19. На данный момент коечный фонд свободен на 21 процент.

- Сейчас в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 17 стационаров, развернуты 7713 коек, из которых свободно 1625 коек, - уточнили в администрации Северной столицы.

Также в пятницу снова начал прием больных временный госпиталь, развернутый в Ленэкспо. На его "вооружении" 1 тысяча коек. В стенах комплекса принимают тех, кто переносит коронавирус в легкой и средней форме, а также тех, кого уже выписали из больницы, но все еще требуется медицинское наблюдение.

- Условия размещения удовлетворяют необходимым требованиям. Пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.