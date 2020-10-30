Автомобили встали в рекордно длинную пробку на юге Санкт-Петербурга днем в пятницу 30 октября

Жесткая пробка сковала Петербург днем 30 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург в пятницу, 30 октября 2020 года, встал в пробках. В половину третьего дня на юге города зафиксировали необычно длинный затор, самый большой за последнюю неделю для этого времени суток. Машины выстроились в огромную вереницу на Московском шоссе.

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Московское шоссе, от 3-го Бадаевского проезда до АЗС Газпромнефть. Длина пробки — 6,2 километров, - сообщает сервис "Яндекс".

Отмечается, чтобы проехать 6 километров затора, автомобилистам приходится тратить по 44 минуты. Причина такой большой пробки на данный момент не известна.

Еще одна большая пробка Петербурга образовалась на КАД. С часа дня автомобили стоят по внешней стороне кольцевой от Октябрьской набережной до Мурманского шоссе.