Жителям коммуналок позволят выкупать соседние комнаты по льготной цене

В Петербурге надо расселить еще 65 тысяч коммуналок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга сделали еще один шаг к расселению коммуналок, которые являются одним из негласных символов города. Смольный обновил правила, по которым идет борьба с этим пережитком прошлого.

- В частности, городским очередникам предоставят возможность выкупать свободные комнаты по льготной цене, - сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы.

Сам Александр Беглов отметил, что «Необходимо исключить увеличение количества коммунальных квартир, когда после переезда одной семьи в освободившиеся комнаты заселяют».

Теперь власти намерены помогать жильцам комнат выкупать расселенные части квартиры, чтобы у нее появился один хозяин. Людям будут помогать договариваться с банками и сопровождать сделку.

Законопроект, меняющий правила игры на рынке коммунальных квартир, уже разработан правительством города.

Напомним, что с 2008 года в Петербурге расселены 50 тысячи коммунальных квартир. На нынешний момент их в городе осталось еще 65 тысяч.