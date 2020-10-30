Трое мужчин, прорвавшихся через границу из Карелии в Финляндию, попросили политического убежища

Трое нарушителей границы попросили убежища в Финляндии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финская пограничная служба задержала троих нарушителей, которые прорвались через все кордоны и пришли в Суоми со стороны Карелии. А попав в руки пограничников, они тут же попросили политического убежища.

- Мужчин задержали на дороге недалеко от государственной границы в муниципалитете Тохмаярви, пишет «Мойка 78» со ссылкой на финское издание Yle.

Кто именно оказался нарушителем российско-финской границы, не уточняется. Есть вероятность, что это могли быть и россияне, истосковавшиеся по поездкам в Финляндию за время карантина, однако скорее всего речь идет о мигрантах из Азии или ближневосточных стран.

Они нередко пытаются прорваться в Европу через Россию. Чаще всего их ловят в Выборгском районе Ленобласти, на границе с Финляндией или в Кингисеппском, который граничит с Эстонией.

Обычно нарушителей штрафуют и высылают из России.