Фонтаны на Лермонтовском проспекте и площади Победы открыли после реконструкции

Завершена реконструкция фонтанов на Лермонтовском проспекте и площади Победы в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в пятницу, 30 октября 2020 года, полностью завершилась реконструкция фонтанов на Лермонтовском проспекте и площади Победы. Они были восстановлены по программе возрождения фонтанных комплексов города. Радовать глаз горожан фонтаны начнут весной 2021 года.

- В 2021 году будут реконструированы еще 7 фонтанов. Шаг за шагом мы приведем в порядок все фонтанные комплексы. Они вновь станут центрами притяжения петербуржцев и гостей города, будут радовать нас долгие годы, - заявил губернатор Александр Беглов.

Фонтан на Лермонтовском проспекте был заброшен в течение почти 30 лет. После сложнейшей реконструкции он обрел новый, эффектный облик и стал настоящим украшением района. Бетонная чаша заменена на гранитную. Водная картина представляет собой пирамиду, которую формируют 45 струй высотой от 1,5 до 3,5 метров. На фонтане будет установлена художественная подсветка.

Парные фонтаны на пересечении Московского проспекта и площади Победы построены в 2002 году. Через несколько лет из-за ненадлежащей эксплуатации сложная система фонтанного комплекса пришла в негодность. После масштабной реконструкции изменилась водная картина - теперь это многоструйные каскады.