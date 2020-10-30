Гастроли Приморского театра имени Горького в Санкт-Петербурге отменены из-за болезни ведущих актеров

Гастроли Приморского театра в ТЮЗе не состоятся из-за болезни актеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский театр имени Максима Горького отменяет гастроли в Санкт-Петербурге. Выступления, которые должны были пройти на сцене Театра юных зрителей имени Брянцева в начале ноября, отменены из-за болезни в труппе гостей.

- Уважаемые зрители! С огорчением сообщаем о том, что, в связи с болезнью ведущих артистов, Приморский театр им. М. Горького вынужден отказаться от участия в проекте «Большие гастроли» и отменить поездку в Санкт-Петербург, - сообщает пресс-служба ТЮЗа.

Пока не решено, когда состоятся новые гастроли Приморского театра и состоятся ли они в ближайшее время вообще. О переносе спектаклей на другие даты обещают проинформировать позднее.

А вот на работу самого ТЮЗа инцидент никак не повлиял. Чем заболели артисты театра им. Горького, не уточняется.

Напомним, что утром стало известно о смерти от коронавируса главного дирижера Михайловского театра Александра Ведерникова.