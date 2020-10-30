Метро Петербурга вновь может перейти на сокращенный график работы из-за падения пассажиропотока

Метро могут перевести на сокращенный режим, если пассажиропоток сильно упадет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен не исключает возвращения к сокращенному графику, по которому он уже работал весной-летом 2020 года. Причиной такого решения называется падение пассажиропотока, которое происходит из-за ситуации с коронавирусом.

- Мы рассматриваем разные сценарии. Если активность петербуржцев падает, то не правильно перевозить воздух. До недавнего времени мы фиксировали еженедельный рост пассажиропотока, а сейчас началось снижение на 3-4% каждую неделю, - рассказал газете «Петербургский дневник» исполняющий обязанности начальника метрополитена Евгений Козин.

При этом он отметил, что предприятие находится в тесном контакте с Комитетом по транспорту, а оттуда пока никаких распоряжений об изменении режима работы не поступало.

- Информации о введении ограничений на транспорте, нет, - подчеркнул Козин.

Напомним, что в весенне-летний пик коронавируса подземка закрывалась на вход в 22:00, а часть вестибюлей и станций были закрыты.