Пенсионер из Ленобласти на видео рассказал, как убил и залил в бетон приятеля своей дочки

Пенсионер из Первомайского застрелил сожителя дочери и закопал его труп в гараже. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Следственное управление СК России по Ленинградской области показало видео следственного эксперимента, на котором 63-летний житель поселка Первомайское рассказал, как убил приятеля своей дочки и забетонировал его тело.

- У него в руках был пистолет, он направил его в мою сторону, а вывернул руку в его сторону и пистолет выстрелил. А только увидел, как он упал. Потом затащил на плаще его тело в свой гараж и сутки он там лежал, - сообщил следователям пенсионер.

На следующий вечер мужчина пришел на место преступления и зарыл труп прямо в гараже, где был еще земляной пол. А через некоторое время он залил все бетоном.

Известно, что погибший был непростого нрава и на этой почве у него были конфликты с подругой и ее отцом. При этом, после исчезновения молодого человека – в полицию обратилась бабушка убитого, пенсионер сам «помогал искать» его тело.

Сейчас пожилой мужчина задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.