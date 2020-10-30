Туман накроет Петербург и Ленобласть в субботу, 31 октября

31 октября в Петербурге и Ленобласти будет туманно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Туман накроет отдельные районы Петербурга и Ленинградской области ночью и утром субботу. Об ухудшении метеоусловий 31 октября жителей регионов, а в первую очередь водителей, предупреждают синоптики и МЧС.

- Повышается вероятность ДТП, особенно, на опасных участках дорог Ленинградской области: автотрасса М-10 «Россия» (Тосненский район); А-181 «Скандинавия» (Выборгский район); Р-21 «Кола» (Всеволожский, Кировский, Волховский районы); Р-23 «Санкт-Петербург - Псков» (Лужский район), - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Водителей просят быть осторожными, не превышать скоростной режим и держать дистанцию на дороге.

Что касается погоды, то в Петербурге будет без существенных осадков. Ночью +5…+7, а днем до +7…+9 градусов. В Ленинградской области ночью местами возможен дождь, днем без осадков. Ночью будет от +1 до +6, в отдельных районах до -2 градусов. Днем термометры покажут +4…+9.