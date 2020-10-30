Капитана прогулочного судна, по пьянке врезавшегося в опору моста, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Капитан трамвайчика, влетевший в опору моста, отделался штрафом в 15 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга определил наказание для капитала речного трамвайчика, который летом 2020 года взял на борт туристов, а потом врезался с ними в опору моста. В этот момент стоявший за штурвалом мужчина был пьян.

- 1 августа 18:00 обвиняемый пришвартовал пассажирский теплоход «Афалина» у Дворцовой набережной с целью оказания услуг по осуществлению водных прогулок. Далее мужчина выпил спиртное, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Примерно до половины двенадцатого ночи капитан пил, а в 23:30 посадил на кораблик группу туристов из 25 человек и отправился с ними на речную прогулку. За свои услуги капитан взял 14 тысяч рублей.

А примерно в 01:35 уже 2 августа катер врезался в правобережный пролет Прачечного моста. В результате трое пассажиров получили телесные повреждения.

Изначально на капитана завели уголовное дело, но учитывая раскаяние и возмещенный ущерб, его прекратили. В качестве наказания мужчине назначили штраф в 15 тысяч рублей.