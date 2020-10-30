Михайловский театр поставит спектакль памяти умершего дирижера Александра Ведерникова

Михайловский театр выразил соболезнования в связи со смертью главного дирижера Александра Ведерникова. Фото: mikhailovsky.ru

Михайловский театр с прискорбием анонсировал спектакль в память умершего музыкального руководителя и главного дирижера Александра Ведерникова. Напомним, он ушел из жизни в возрасте 56 лет. Причины смерти на публике не сообщаются, но худрук театра Владимир Кехман намекнул на тяжелую болезнь Ведерникова.

- Именно сейчас, в этот тяжелый момент, я хочу обратиться ко всем коллегам и напомнить о том, что нельзя недооценивать опасность коронавируса, цитируют Кехмана в пресс-службе Михайловского театра.

Последним спектаклем, который продирижировал Александр Ведерников, была «Сельская честь» на открытии оперного сезона. Поэтому именно его театр поставит 10 ноября в память о выдающемся коллеге. В учреждении рассказывают, что у Ведерникова были большие творческие планы. Его уход из жизни стал болью для всего окружения.

- Этот человек жил музыкой и всех вокруг заражал своей любовью к искусству и творчеству, - добавляют в театре.