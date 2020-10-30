Тысячи деревьев, кустов и цветников утеплят к зиме в Санкт-Петербурге

Смольный утеплит деревья к грядущей зиме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники садово-парковых предприятий Санкт-Петербурга утеплят к зиме 23 тысячи молодых деревьев, 57 тысяч кустов роз и почти 9 тысяч квадратных метров цветников многолетних растений. Подготовительные работы начнутся в период с октября по ноябрь. А уже в апреле 2021 года при плюсовой температуре растения откроют.

- Садовники уже начинают высаживать около 200 тысяч луковиц тюльпанов. Вдобавок работники садово-парковых хозяйств проводят осеннюю обрезку роз, обрезку соцветий цветущих кустарников, санитарную прочистку и обрезку крон кустарников. Что касается посадок деревьев и кустарников в 2021 году, то точные адреса пока неизвестны, - передает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

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