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Общество

Отчисленная студентка отсудила больше 100 тысяч рублей за обучение у СПбГУП

Девушка решила перевестись в другой вуз, но в прежнем заведении ей отказали в возврате средств за обучение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Студентке, отчисленной из университета профсоюзов, удалось отсудить больше 100 тысяч рублей за обучение.

Студентке, отчисленной из университета профсоюзов, удалось отсудить больше 100 тысяч рублей за обучение.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Студентка, отчисленная из Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), сумела отсудить у вуза деньги за обучение. Девушка поясняет, что заплатила за обучение на четвертом и пятом курсах, как и положено – почти 100 тысяч рублей. Но чуть позже, на 4-м курсе, она захотела перевестись в другое учреждение – Российскую таможенную академию. В СПбГУП ей не отказали и попрощались. Вот только уплаченных средств девушка так и не дождалась и пошла в суд.

- Университет отказал заявителю, так как данные расходы включают в себя затраты на ремонт и содержание зданий, приобретение учебного оборудования, закупку литературы, выплату заработной платы педагогам и так далее, - пояснили позицию вуза в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд удовлетворил требования девушки, взыскав 89 тысяч рублей у СПбГУП за обучение, 500 рублей как проценты за использование чужих денег, 5 тысяч компенсации морального вреда и 47 тысяч как штраф.