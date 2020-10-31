Лоджия с хламом загорелась в многоэтажке на углу улиц Симонова и Шостаковича

Лоджия горела в доме на улице Симонова. Фото: vk.com/spb_today

Подъезд жилой многоэтажки едва не сгорел из-за жильца третьего этажа, который забил лоджию своей квартиры хламом «под завязку». Днем субботы все это барахло сначала задымило, а потом и вспыхнуло.

- В 15:37 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, улица Симонова, 7 корпус 1. В двухкомнатной отдельной квартире девятиэтажного жилого дома выгорел балкон на площади 4 кв. метра. В 16:14 пожар локализован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Приехавшие на вызов пожарные не столько тушил огонь, сколько разгребали вещи с лоджии. О проблемной квартире пишут в соцсетях и местные жители: «Много хлама в квартире»; «Жить в таком муравейнике и всегда зависеть от соседей. Или затопят или пожар».

В итоге ЧП никто не пострадал, а на газоне перед окнами дома образовалась гора мокрых и обгорелых вещей, о необходимости которых знает один лишь владелец.