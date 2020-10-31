«Датсун» влетел в автобус на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой

Автобус перегородил проезд по перекрестку Ленинского и Зины Портновой Фото:vk.com/spb_today

Серьезное ДТП осложнило движение по Ленинскому проспекту. На пересечении с улицей Зины Портновой, дорогу транспорту перегородил пассажирский автобус, в который влетела легковушка. Пробка растянулась во все четыре стороны.

- На пересечении Ленинского и Зины Портновой легковушка врезалась в автобус. Пассажир вылез с заднего сиденья, жив-здоров, а водителя зажало в машине, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Судя по кадрам, снятым свидетелями происшествия, кроме водителя беглого «Датсуна» никто не пострадал. А что именно заставило автомобилиста пойти на таран большого автобуса – загадка.

- Непонятно, как он свернул направо к автобусу, но хлопок был громкий, видимо пытался проскочить на скорости; Наверное на желтый хотел успеть; Я один не понимаю, как так можно? – делятся впечатлениями пользователи соцсетей.

Информации происшествии от ГИБДД пока не поступало.

Напомним, что в субботней аварии на Зеленогорском шоссе, где столкнулись три легковушки, пострадало шесть человек.