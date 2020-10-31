Дама на каршеринге снесла два светофора на проспекте Медиков в Санкт-Петербурге

Два светофора пади жертвами ДТП на проспекте Медиков. Фото: vk.com/spb_today

Два светофора пали жертвами женщины, которая куда-то очень спешила, находясь зха рулем каршеринга. В полночь 31 октября она, не справившись с табуном коней под капотом прокатного «Фольксвагена», вылетела на разделительный бордюр и снесла разом два столба. После этого машина перевернулась.

- Девушка на каршеринге завершила аренду, снеся два светофора, на проспекте Медиков, - сообщали очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причем картина произошедшего была столь красочной, что все тут же бросились звонить в скорую и спасателям. Однако, не считая «убитого в хлам» автомобиля и снесенных светофоров, все кончилось благополучно, дама не пострадала.

- Полет был выразительный. Каждый проезжающий автомобилист оставлял заявку по скорой. А зря, все уже убирают, водитель оформляется, - отмечал паблик «Дорожный инспектор».

Известно, что за рулем машины была женщина 1972 года рождения.