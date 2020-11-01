Прогноз погоды на 1 ноября в Санкт-Петербурге: на город надвигается похолодание

Этот выходной лучше провести дома - погода не располагает к долгим прогулкам. Фото: Олег ЗОЛОТО

До настоящий зимы в Санкт-Петербурге еще далеко, но ее отголоски уже начинают чувствоваться. Так, в воскресенье, 1 ноября, после аномального тепла в город наконец придет похолодание. О грядущих переменах сообщают специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, - отмечают синоптики. – Днем температура воздуха опустится до +4 - +6 градусов. Ветер будет южный, юго-восточный, слабый.

Но такие тенденции продлятся недолго. Уже с понедельника, 2 ноября, в Северной столице вновь начнет теплеть. А во вторник, 3 ноября, дневная температура установится на уровне +9 - +11 градусов. Правда, солнца больше не предвидится – эксперты прогнозируют Санкт-Петербургу преимущественную облачность, но зато в основном без дождей.