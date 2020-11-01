Военные рассказали, где чаще всего находили неразорвавшиеся мины и снаряды в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Чаще всего мины и снаряды обнаружились на стройках, частных садовых участках и в лесах. Фото: пресс-служба Западного военного округа

Великая Отечественная война давно закончилась, но до сих пор по всей России звучат ее мрачные отголоски. Чаще остальных с ними сталкиваются группы разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа. По словам пресс-службы ведомства, за один только месяц – октябрь 200 года – специалисты вывезли с территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 300 неразорвавшихся мин и снарядов различных калибров.

- Взрывоопасные предметы находили на местах строительства объектов социальной инфраструктуры, частных садовых участках и в лесных массивах, - уточнили в пресс-службе. - Так, например, благодаря своевременным действиям саперов с места строительства будущей железнодорожной станции в Пушкинском районе Петербурга было вывезено более трех килограмм тротилового вещества и около десяти мин и артснарядов различного калибра. Многие из них, несмотря на продолжительный срок пребывания в грунте, сохранили взрывную способность.

Все обнаруженные боеприпасы, добавляют в ведомстве, уничтожили на специальных полигонах.