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Общество

Петербуржцам предложили оценить качество осенней уборки

На сайте администрации Северной столицы запущено всенародное голосование
Сергей ВОЛЧКОВ
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Голосование по итогам месячника благоустройства продлится до 13 ноября.

Голосование по итогам месячника благоустройства продлится до 13 ноября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершается традиционный месячник благоустройства. По данным пресс-службы Смольного, коммунальщики потрудились на славу: на 31 октября 2020 года с улиц города было вывезено больше 126 000 кубометров мусора и ликвидирована 41 незаконная свалка. Однако это еще не все – теперь качество осенней уборки предлагают оценить жителям Северной столицы.

- Принять участие в голосовании можно на сайте администрации Санкт-Петербурга, - уточняют в ведомстве. – Голосование продлится до 13 ноября.

Отметим, что такая форма оценки работы коммунальных служб во время месячника по благоустройству уже стала традиционной. В частности, сами городские власти называют мнение горожан одним из основных показателей, по которым оцениваются районы. Все данные, полученные в ходе голосования, направят в комитет по благоустройству, где их проанализируют и определят, кто действительно сработал хорошо, а кто – схалтурил.