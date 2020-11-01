Петербуржцам предложили оценить качество осенней уборки

Голосование по итогам месячника благоустройства продлится до 13 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершается традиционный месячник благоустройства. По данным пресс-службы Смольного, коммунальщики потрудились на славу: на 31 октября 2020 года с улиц города было вывезено больше 126 000 кубометров мусора и ликвидирована 41 незаконная свалка. Однако это еще не все – теперь качество осенней уборки предлагают оценить жителям Северной столицы.

- Принять участие в голосовании можно на сайте администрации Санкт-Петербурга, - уточняют в ведомстве. – Голосование продлится до 13 ноября.

Отметим, что такая форма оценки работы коммунальных служб во время месячника по благоустройству уже стала традиционной. В частности, сами городские власти называют мнение горожан одним из основных показателей, по которым оцениваются районы. Все данные, полученные в ходе голосования, направят в комитет по благоустройству, где их проанализируют и определят, кто действительно сработал хорошо, а кто – схалтурил.