Почти 34 000 петербуржцев обследовали за сутки на коронавирус

Почти 34 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за 31 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Заболеваемость у нас с течением времени, увы, не снижается – зато охват населения тестированием остается на должном уровне. Так, за минувшие сутки в Северной столице обследовали на наличие вируса в организме 33 949 человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

- Под медицинским наблюдением находится 3 837 человек. Из них 60 - в обсерваторе, 1 377 - контактные, 2 400 - на самоизоляции, - уточнили в оперштабе. - Обработано 405 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним: по последним данным в Санкт-Петербурге выявили в общей сложности 61 376 случаев заражения. Из них 854 – за минувшие сутки. Рекорды по заболеваемости Северная столица ставит с 13 октября. До этого самым высоким показателем считался суточный прирост в 541 случай – его зафиксировали 15 мая.