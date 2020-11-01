Густой туман накрыл Санкт-Петербург утром 1 ноября 2020 года

На этом фото - оживленный район. Правда, практически весь он скрыт пеленой густого тумана. Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Первый день последнего месяца осени в Санкт-Петербурге начался с непогоды. Утром 1 ноября улицы окутал густой непроглядный туман, а видимость снизилась всего до десятка с небольшим метров. Фотографиями города, утопающего в сизой дымке, с «Комсомолкой» поделились читатели.

- С самого утра видно только солнце, - рассказала одна из жительниц Фрунзенского района. – Все остальное – дома, деревья, машины, даже павильон метро – будто растворилось.

Нечто похожее, только еще хуже, наблюдалось на границе с Ленинградской областью. По словам местных жителей, о плотном тумане их еще со вчерашнего вечера предупреждало МЧС – рассылало на мобильные телефоны СМС-сообщения с призывами быть осторожнее.

Впрочем, долго ненастье не продлилось – уже к 9:00 утра туман в основном сошел, и проглянуло солнце. Зато остался пронизывающий холод - по словам синоптиков, он никуда не денется до самой среды, 3 ноября.