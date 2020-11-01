Особняк постройки начала 20-го века задымился в Санкт-Петербурге

О причинах задымления особняка Форостовского пока не сообщается. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Странное и тревожное происшествие случилось сегодня, 1 ноября, на 4-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Ранним утром над крышей исторического особняка Форостовского, построенного в 1900-1901 годах, поднялся столб черно-желтого дыма. На инцидент обратили внимание участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Крышу здания не так давно начали ремонтировать, - рассказали очевидцы случившегося. – Жильцы близлежащих домов еще вчера ночь обратили внимание на странный запах, идущий, предположительно, оттуда.

На снимках, опубликованных в сообществе, видны также пожарные машины, подъехавшие к особняку. Что именно произошло, и насколько тяжелым оказался инцидент – на данный момент не сообщается.

Напомним: ранее "Комсомолка" рассказывала о крупном пожаре в Выборгском районе. Из-за нерадивого жильца, забившего лоджию хламом, едва не сгорел целый подъезд жилого дома.