Еще 29 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге, к счастью, растет не такими темпами, как заболеваемость. Фото: Артем КИЛЬКИН

Список умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге снова пополнился. На этот раз инфекция оборвала жизни 29 человек. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил городской оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 29 смертей от коронавирусной инфекции, - уточнили в оперштабе. – Это на 13 меньше, чем по состоянию на 31 ноября. Таким образом общее число смертельных случаев с момента начала эпидемии составило 3 872.

Отметим, что это, к счастью, далеко не рекорд: наибольший прирост по смертности за сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали 27 июня и 28 октября – в оба этих дня количество умерших составило 57 человек. А вот заболеваемость, к сожалению, растет с каждым днем: так, по состоянию на 1 ноября в Северной столице зарегистрировали 896 новых случаев – это уже 18-й по счету рекорд со времен майского пика.