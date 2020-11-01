Человеческую ступню в резиновом сапоге нашла петербурженка на берегу Финского залива

С жуткой находкой работают криминалисты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередную жуткую находку сделали на днях в Санкт-Петербурге. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, вчера, 31 октября, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что нашла на берегу Финского залива человеческую ступню.

- Часть человеческого тела была обнаружена примерно в шести километрах от деревни Дубки, - уточнил источник.

К тому моменту, когда на него наткнулась гуляющая женщина, остаток ноги успел порядком разложиться. На место происшествия оперативно прибыла следственная группа. Ступню вместе с черным носком и зеленым резиновым сапогом, в которых она покоилась, изъяли и отправили в морг на исследование. Отметим, что криминальный характер смерти может и не подтвердиться – есть все шансы, что нога окажется частью тела утопленника, отделившейся из-за долгого пребывания тела в воде.