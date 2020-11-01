Более 1 000 военных химиков брошено на борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Дезинфекцию проводят военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Фото: Олег ЗОЛОТО

На борьбу с коронавирусом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области брошено более 1 000 военнослужащих подразделений химической, радиационной и биологической защиты Западного военного округа. Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

- Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты обрабатывают дезинфицирующим составом дороги, фасады зданий, остановки общественного транспорта, территории, прилегающие к магазинам, школам, больницам и другие объекты, - отметили в пресс-службе. – Обработка проводится ежедневно.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге далека от идеальной. 1 ноября в Северной столице зафиксировали очередной рекорд – почти 900 заболевших за сутки. К счастью, смертность растет не такими темпами - по сравнению с показателем предыдущего дня она, напротив, снизилась.