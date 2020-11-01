Пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья в Курортном районе Санкт-Петербурга

Утихомиривать буйного гражданина пришлось полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Злоупотребление алкоголем до добра не доводит. Эту простую истину подтвердил собственным примером 45-летний житель поселка Песочный в Курортном районе Санкт-Петербурга. Приняв на грудь, он принялся палить из ружья прямо на своем участке.

- Местными жителями, услышавшими выстрелами, был вызван наряд полиции, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По прибытии на место данный гражданин был обезврежен, а ружье и стреляные гильзы (в общей сложности 21 штука) – изъяты.

К слову, ружье, из которого стрелял мужчина, оказалось в доме не единственным: в ходе осмотра полицейские изъяли еще одно, другой марки, и травматический пистолет. Все это, отмечает источник, в нарушение закона хранилось не в сейфе.

Сейчас не в меру буйный любитель горячительных напитков задержан. Ему грозит ответственность по статье 213, часть 1, Уголовного кодекса России «Хулиганство» - до пяти лет лишения свободы.