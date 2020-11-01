Двое в масках избили и порезали ножом прохожего в хэллоуинскую ночь в Санкт-Петербурге

Налетчиков, зверски избивших прохожего в Санкт-Петербурге, разыскивает полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

После таких новостей нетрудно поверить в байки о том, что в хэллоуинскую ночь на улицы городов выползает всякая нечисть: двое мужчин ни с того ни с сего избили на улице 53-летнего петербуржца. Что послужило причиной нападения, не известно: деньги и ценные вещи налетчики не взяли, а сам пострадавший заявил, что впервые их видел и не понимает, из-за чего возникла такая агрессия. О случившегося «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Со слов потерпевшего, двое мужчин избили его на проспекте Науки, - поделился собеседник издания. – Оба они были одеты в черные куртки, черные шапки и оранжевые жилеты, а лица перед нападением скрыли под синими медицинскими масками.

Налетчики орудовали телескопической дубинкой и ножом. Избив мужчину и пырнув его в ногу ножом, они уселись в автомобиль и скрылись с места преступления. Теперь их разыскивает полиция.