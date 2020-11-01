Штормовой ветер обрушится 2 ноября на Санкт-Петербург

Штормовой ветер стоит ждать в Санкт-Петербурге уже совсем скоро - 2 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тем, кто отправится по делам в понедельник, 2 ноября, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют держаться подальше от деревьев, мостов и шатких конструкций. Все дело в ветре – по словам специалистов ведомства, уже совсем скоро он окрепнет, а в первый день новой рабочей недели и вовсе усилится до штормового.

- На территории Санкт-Петербурга ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, - уточнили в пресс-службе местного отделения МЧС России.

Отметим, что ветер в 15 метров в секунду по шкале Бофорта обозначается как «крепкий»: он существенно затрудняет движение пешеходов, гнет стволы деревьев и поднимает на море волны до пяти с половиной метров высотой. В связи с этим лучше, конечно, в такую погоду оставаться дома – ну или по крайней мере максимально внимательно следить за обстановкой вокруг, чтобы избежать опасных ситуаций.