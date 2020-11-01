Мариинская больница полностью перейдет на прием больных с коронавирусом

Мариинскую больницу планируют перевести под прием больных с COVID-19 с 6 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается перепрофилирование больниц под прием больных с новой коронавирусной инфекцией. По данным комитет по здравоохранению, в среднем в городе каждый день госпитализируют по 600 человек, зараженных SARS-CoV-2. А поскольку такие пациенты требуют особых условий, Смольный наращивает медицинские мощности.

- На этой неделе начал работу павильон № 7 «Ленэкспо» для легких пациентов, а также Университет имени Мечникова. Сегодня возобновляет прием пациентов с коронавирусом Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, - рассказал в воскресенье, 1 ноября, председатель комздрава Дмитрий Лисовец. - C 6 ноября планируется перевести полностью на прием больных с коронавирусом Мариинскую больницу.

Отметим, что Мариинская больница уже работала в качестве «ковидного» стационара во время первой волны эпидемии. Тогда в учреждении было перепрофилировано 550 коек, из них 56 – отдано под реанимацию.