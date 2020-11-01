«Зенит» обыграл «Химки» со счетом 2:0

Одним из главных героев матча стал Александр Ерохин. Фото: пресс-служба футбольного клуба "Зенит"

После череды поражений легендарный петербургский футбольный клуб «Зенит» пусть и немного, но все-таки укрепил свои позиции – как на поле, так и в сердцах фанатов. Несколько минут назад в Подмосковье завершился матч «Зенит»-«Химки». Завершился победой «сине-бело-голубых»: счет по окончании игры составил 2:0 в пользу «наших».

- Три очка в этом матче позволяют сине-бело-голубым вернуться на первое место турнирной таблицы Тинькофф РПЛ, - отмечает пресс-служба клуба. - Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут в среду, 4 ноября. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» примет римский «Лацио» на «Газпром Арене».

Отметим, что в последнюю неделю «Зениту» критически не везло: три поражения подряд фанаты называли «самоубийством», а спортивные аналитики – «чрезвычайным происшествием». На фоне череды неудач даже пошли слухи о скорой отставке тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака – правда, они до сих пор остаются не более чем слухами.