Первый мед снова принимает больных с коронавирусом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжают перепрофилировать медицинские учреждения для борьбы с эпидемией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный продолжает перепрофилировать больницы под прием пациентов, зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2. С воскресенье, 1 ноября, их список пополнил и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец.

- В Университете открыто 200 коек, - рассказал Лисовец. – Кроме того, на этой неделе принимать пациентов с COVID-19 стал Университет имени Мечникова – там развернуто 178 коек – и павильон № 7 конгрессно-выставочного комплекса «Ленэкспо». С 6 ноября мы планируем также перепрофилировать Мариинскую больницу.

По словам Лисовца, ситуация с коронавирусом в городе остается сложной, а нагрузка на систему здравоохранения растет с каждым днем. Так, количество госпитализаций на прошлой неделе выросло на 18 % по сравнению с предыдущей. В среднем же в сутки в больницы отправляется порядка 600 человек с выявленной инфекцией и подозрением на нее.