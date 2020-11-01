Количество госпитализаций больных с коронавирусом выросло в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице за минувшую неделю выросло количество пациентов, которых отправили в больницы и стационары с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на него. Об этом в воскресенье, 1 ноября, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Рост по отношению к предыдущей неделе составил 18 %, - отметил Лисовец. - Заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Количество госпитализируемых в среднем составляет 600 человек в сутки. По выходным это количество снижается, однако понедельник традиционно является пиковым днем, из-за чего на городские стационары ложится самая большая нагрузка. Именно с этим связаны очереди из скорых, которые могли наблюдать 26 октября горожане у ряда больниц.

Напомним: ранее Смольный сообщил о том, что в Санкт-Петербурге еще несколько больниц перейдут на прием больных с коронавирусом. В их числе - Первый мед (начал принимать инфекционных пациентов 1 ноября) и Мариинская больница.