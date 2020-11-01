В строящемся храме Дмитрия Солунского прошло первое богослужение в память о погибших над Синаем

На панихиду собралось несколько десятков человек. Фото: Социальный центр с храмом св.Димитрия Солунского Вконтакте

Строящийся храм святого великомученика Дмитрия Солунского в Красносельском районе Санкт-Петербурга принял первое в своей истории богослужение. Несколько десятков собрались в его стенах, чтобы почтить память тех, кто погиб в страшной авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Об этом сообщили представители самого храма на странице «ВКонтакте».

- Наверняка многие помнят, где их застала страшная новость и что они почувствовали в этот момент пять лет назад, - говорится в сообщении. - Так хотелось услышать, что это чудовищная ошибка и скоро все вернутся домой. Но в войне террористов против мирных людей зло уже пролило новую кровь - в 7:14 утра на борту российского самолета прогремел взрыв и он потерпел крушение над Синайской пустыней. Погибли 224 человека, из которых 25 - дети.

Катастрофа над Синаем стала одной из самых чудовищных трагедий в истории современной России. И даже сейчас, спустя пять лет, раны, нанесенные ей, продолжают болеть. Ранее «Комсомолка» рассказывала о траурных мероприятиях, прошедших в Северной столице в минувшую субботу, 31 октября.