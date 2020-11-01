Туман и шквальный ветер надвигаются на Ленобласть

В ближайшее время обойдется без дождя - а вот ветер, напротив, разыграется на славу. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в первый день новой рабочей недели ожидается сильный ветер – с порывами до 15-17 метров в секунду. Ближайшим соседям – Ленинградской области – тоже придется несладко: уже в воскресенье-понедельник ненастье придет и к ним. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщила пресс-служба регионального отделения МЧС.

- 1 и 2 ноября на территории Ленинградской области ожидается туман с видимостью 500 метров, - предупреждают в ведомстве. – В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах, на водоемах и в лесах.

Помимо тумана во вторник, 3 ноября, на Ленобласть обрушится шквальный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Стихия будет бушевать в основном в западных районах. Однако спасатели все равно просят всех жителей региона не выходить на улицу без необходимости, а если уж вышли – быть как можно внимательнее и соблюдать все надлежащие меры предосторожности.