Октябрь 2020 года стал самым теплым за последние 100 лет в Санкт-Петербурге

Октябрь 2020 года официально стал самым теплым за последние 100 лет в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода продолжает бить рекорды. Только-только мы начали забывать аномальную зиму, в которой доджей и оттепелей было в разы больше, чем снега и морозов, как климат подкинул нам новый сюрприз: октябрь 2020 года официально стал самым теплым за последние стол лет! Об этом «КП-Санкт-Петербург» в воскресенье, 1 ноября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Его средняя температура составила +9,1 градуса, что на 3,3градуса выше климатической нормы, - отметил синоптик. - С таким показателем он уступил лишь октябрю 1909 года, средняя температура которого составила +9,2 градуса, и лидеру, октябрю 1775 года, с температурой +9,3 градуса. Самая низкая температура воздуха наблюдалась 21 октября - -0.9градуса, а теплее всего, +20 градусов, было 2 октября.

Впрочем, это, вероятнее всего, еще не все погодные рекорды, с которыми нам предстоит столкнуться в ближайшее время. Ранее «Комсомолка» уже рассказывала, что зима этого года обещает быть холоднее предыдущей – так что ждем новых сюрпризов.