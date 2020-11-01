Топор вогнали в иномарку в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Утро у кого-то явно не задалось. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Владельца автомобиля «Фольксваген», припаркованного у одного из жилых домов по Вознесенскому шоссе в городе Колпино, утром 1 ноября ждал, мягко говоря, неприятный сюрприз: кто-то вогнал в его иномарку топор и разбил лобовое стекло. На леденящую душу картину обратили внимание участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Утро у кого-то явно не задалось, - отметили очевидцы. – Явно, что случайно такое не делают. Может, теща зятя за чем-то неприличным застала? Или кто-то до сих пор празднует Хэллоуин?

Участники обсуждения, впрочем, предложили иной вариант: кто-то вспомнил, что в некоторых странах с особо непростой криминогенной обстановкой таким образом намекают на возврат долга. В таком случае хозяину авто явно не позавидуешь – остается лишь искать спасения у полиции.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала, как в ночь на 1 ноября в Санкт-Петербурге двое мужчин избили и порезали ножом случайного прохожего. Налетчики предусмотрительно нацепили маски – правда, не хэллоуинские, а обычные медицинские.