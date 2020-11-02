Тепло и ветрено: погода на понедельник, 2 ноября, в Санкт-Петербурге

В понедельник в Петербурге будет ветрено. Фото: Олег ЗОЛОТО

Достаточно теплая для начала ноября погода ожидает жителей Северной столицы в начале последнего осеннего месяца. Температура будет держаться на 3-4 градуса выше климатической нормы, но без дождей не обойдется. А на первый рабочий день новой недели петербуржцам обещают сильный ветер и до +6 градусов.

- 2 ноября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный, умеренный, вечером порывы до сильного. Температура воздуха утром +1…+3, днем +4…+6 градусов. Атмосферное давление не будет меняться после ночного понижения, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге +1,5 градуса, дует слабый юго-восточный ветер скоростью 2-6 метра в секунду. Давление составляет 766,2 мм ртутного столба, а влажность достигает 91%.

Но если в понедельник будет еще относительно сухим, то уже со вторника в город придут дожди. Однако и сильный ветер никуда не денется. А холодать начнет со второй половины месяца.