Петербургская пенсионерка нашла на даче ружье с оптическим прицелом

Пенсионерка нашла на даче ружье с оптикой. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Петербургская пенсионерка принесла ружье с оптическим прицелом в Росгвардию. Женщина с оружием пришла в отделение лицензионно-разрешительной работы по Выборгскому району с заявлением о добровольной выдаче «ствола», найденного на даче.

- Как рассказала 63-летняя петербурженка, разбирая вещи на своей даче, она обнаружила ружье, по-видимому, раньше принадлежавшее ее скончавшемуся супругу, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

При тщательном осмотре оружия оказалось, что это мелкокалиберное охотничье ружье с нарезным стволом — ТОЗ-78-01 калибра 5,6 миллиметров; с оптическим прицелом. К слову, из обреза такой же винтовки ТОЗ историк Олег Соколов застрелил свою молодую аспирантку Анастасию Ещенко.

Проверка по базе показала, что на учете в Росгвардии дачное ружье не числится.Находку отдали в полицию для утилизации, а пенсионерке могут дать до 6 тысяч рублей да добровольно сданный «огнестрел».