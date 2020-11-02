Петербуржец пропал после ссоры с друзьями на даче в Ленинградской области

30-летний мужчина пропал после дачной вечеринки в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области разыскивают мужчину, который пропал без вести после загородной вечеринки. В одиннадцать часов вечера воскресенья, 1 ноября 2020 года, в полицию обратилась 66-летняя жительница города, которая рассказала, что накануне ее 30-летний сын ушел из дома и не вернулся.

- Полиция пообщалась с девушкой пропавшего мужчины. Она рассказала, что они вместе уехали на дачу в друзьям, которая находится в поселке Росинка, Лужского района Ленобласти. Однако в компании началась ссора и в 6 утра 1 ноября мужчина ушел из дачного домика, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

С тех пор мужчину никто не видел. Известно, что с собой у него было водительское удостоверение и паспорт.

На данный момент идут поиски пропавшего. В тот день он был одет в сине-зеленый пуховик, синие джинсы и синие с белой полоской кроссовки. Из особых примет: шрам на носу, красное пятно на щеке и татуировка с человеком на левой руке.