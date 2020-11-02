21,5 тысячи человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

Больше 21 тысячи человек обследовали на коронавирус за сутки в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чуть больше 21,5 тысячи человек прошли обследование на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге. Об этом на утро 2 ноября сообщает городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19».

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 21 507 человек. Под медицинским наблюдением находится 3760 горожан. Из них 57 - в обсерваторе, 1251 - контактный, 2452 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что это в полтора зраза меньше, чем в рабочие дни. Насколько это скажется на суточной заболеваемости, которая всю последнюю неделю ставила абсолютные рекорды, станет известно чуть позднее.

Также Оперштаб сообщает, что единой городской справочной службой «122» обработано 350 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Также за сутки выполнено 792 заявки на помощь от волонтеров, поступивших на единый номер горячей линии: 8-800-200-34-11. По этому номеру могут оставить запрос те петербуржцы, которым необходима помощь.