Криво припаркованный каршеринг остановил движение трамваев на кольце у метро «Старая Деревня»

Каршеринг остановил движение трамваев на "Старой деревне". Фото: vk.com/spb_today

Брошенный каршеринг остановил движение трамваев на кольце у станции метро «Старая Деревня». Утром 2 ноября неизвестный горе-водитель припарковал прокатную машину так близко к рельсам, что проехать вагонам места просто не осталось.

- Неправильно припаркованный Делимобиль собрал четыре трамвая на «Старой Деревне», - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестно, куда уехал водитель каршеринга, но теперь ему предстоит оплатить простой нескольких трамваев 18-го маршрута. Обычно, в подобных случаях, на виновника остановки движения в суд подает «Горэлектротранс». И суммы исчисляются десятками тысяч рублей.

Напомним, что вечером 1 ноября на проспекте Ветеранов произошло серьезное ДТП с участием каршгеринга. Проскакивающий на «желтый» прокатный автомобиль повернул налево и протаранил «Ладу», в которой ехала семья с маленьким ребенком.