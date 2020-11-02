На проспекте Просвещения прохожему прострелили голову из травматического пистолета

Участнику ночной драки прострелили голову из травмата. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ранением в голову закончился уличный конфликт, произошедший в ночь на понедельник у дома 34 по проспекту Просвещения. Около 1:50 здесь поспорили несколько мужчин, в том числе приезжих. Один из них в качестве аргумента достал травматический пистолет и выстрелил прямо в оппонента. Пострадавшего срочно госпитализировали.

- В состоянии средней степени тяжести госпитализирован мужчина1999 года рождения, проживающий на Северном проспекте в Санкт-Петербурге. Диагноз пострадавшего: огнестрельное проникающее ранение головы, открытая черепно-мозговая травма, открытый вдавленный перелом правой теменной кости, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сам раненый пока находится без сознания после операции, а его знакомые описали приметы двух нападавших. Один – славянин, на вид 30-35 лет. В спортивном костюме. Второй – кавказской внешности, 30-35 лет, с бородой, в кожаной куртке. Обоих ищут.

Дело заведено по статье «Покушение на убийство» - до 15 лет лишения свободы.