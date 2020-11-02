Еще 923 человека заболели коронавирусом в Петербурге 2 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Статистика распространения COVID-19 в Северной столице неумолимо растет. Так, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 2 ноября 2020 года составило 923 человека. Это очередной рекорд, который, вероятно, будет побит еще много раз.

- За последние сутки в Петербурге также выздоровели 449 человек. Всего в городе за время пандемии заразились коронавирусом 63 195 человек и смогли справиться с болезнью 39 436 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Несмотря на большой рост заболевших, статистика смертей за последние сутки пополнилась лишь одним летальным случаем. Всего за время эпидемии в Петербурге от COVID-19 скончались 3 873 человека.

Напомним, что с 6 ноября больных коронавирусом снова начнет принимать Мариинская больница. Для этого в стационаре развернут 152 койки.