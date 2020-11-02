Часть человеческой ноги принесла людям дворовая собака в поселке Пригородный под Гатчиной

Полиция выясняет, чья нога нашлась в поселке под Гатчиной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Часть человеческой ноги принесла жителям поселка Пригородный, что в Гатчинском районе Ленобласти, местная дворовая собака. На необычную кость со сгнившими остатками плоти, обратил внимание один из местных жителей, который и позвонил в полицию.

- В 17:00 1 ноября поступило сообщение о том, что у дома на Зеленой улице обнаружена часть ноги, которую принесла дворняжка, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшие на вызов оперативники забрали останки и отвезли их в морг. Следователи подозревают, что нога – часть от скелета, который летом 2020 года в том же поселке нашли игравшие на улице дети.

Тогда были обнаружены голень ноги, часть руки и фрагмент грудной клетки с шейными позвонками. По мнению экспертов, они лежали на земле не меньше месяца.

Личность погибшего до сих пор не установлена.