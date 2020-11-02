Выплаты медикам за работу с коронавирусными больными продлили в Ленинградской области

Ленинградская область продляет предоставление дополнительных региональных выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19 Фото: Александр ГЛУЗ

Правительство Ленинградской области продолжит выплачивать деньги медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. В понедельник, 2 ноября 2020 года, в администрации региона рассказали, что дополнительные средства также будут получать медики, работающие с пациентами с COVID-19, однако сроки продления не уточнили.

- Ленинградская область продляет предоставление дополнительных региональных выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19, - рассказал губернатор Александр Дрозденко.

https://www.spb.kp.ru/online/news/3828389/Ранее "Комсомолка" рассказывала о том, какие суммы за работу будут получать разные медработники.

На 2 ноября в стационарах специализированных под коронавирусных больных в Ленобласти находятся 996 пациентов. За минувшую неделю с 26 октября по 1 ноября из больниц выписано 335 человек.