Приближающийся поезд сломал руку мужчине в Ленинградской области

Мчащий поезд сломал руку мужчине в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области мужчина неудачно махнул рукой перед приближающимся поездом и оказался в больнице. Днем в воскресенье, 1 ноября 2020 года, около 16:30 часов в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о ЧП на железной дороге. Правоохранители отправились на место для проверки информации.

- Как оказалось, инцидент произошел в районе перегона Девяткино - Камитолово. 32-летний мужчина встал перед железнодорожными путями и ждал, пока проедет поезд "Санкт-Петербург - Сосново". Однако в какой-то момент, когда состав был совсем близко, махнул рукой, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

В итоге поезд задел руку пешехода. От удара мужчина потерял равновесие и упал на землю. Благо, не на рельсы.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу с переломом правой руки. Его состояние оценивается как удовлетворительное.