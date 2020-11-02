7-летний мальчик выстрелил в младшего брата из пистолета отца

7-летний ребенок подстрелил младшего брата из пистолета отца. Фото: Олег ЗОЛОТО

7-летний ребенок выстрелил в своего младшего брата из травматического пистолета отца. ЧП произошло утром 2 ноября в Калининском районе Санкт-Петербурга, а в его причинах и обстоятельствах сейчас разбирается полиция.

- 2 ноября 2020 года около 9.30 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Учительской улице по недосмотру родителей 7-летний ребенок взял травматический пистолет отца из тумбочки и совершил выстрел в своего младшего брата 6 лет – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место ЧП сразу же были вызваны медики. Они госпитализировали ребенка. По счастью, мальчик получил касательное ранение. По предварительным данным, его жизнь вне опасности.

Сейчас ребенок находится в больнице, а с его родителями беседуют следователи. Решение о принятии мер в отношении них будет принято по итогам проверки.