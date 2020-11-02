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Происшествия

Мужчина чудом выжил после столкновения с поездом в Ленинградской области

Пьяного пешехода госпитализировали в больницу с множеством травм
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина попал в больницу после столкновения с поездом в Ленобласти

Мужчина попал в больницу после столкновения с поездом в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области мужчина чудом выжил после того, как его сбил поезд. ЧП произошло в восемь часов вечера в воскресенье, 1 ноября 2020 года, около железнодорожной платформы Лаврики. Оказалось, что пострадавший в момент инцидента был пьян.

- Установлено, что 44-летний петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Он не обратил внимания на приближающийся электропоезд, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

На место, кроме полицейских, незамедлительно приехала карета скорой помощи, чтобы госпитализировать пострадавшего. Сейчас он находится в больнице с множественными травмами. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Напомним, что также 1 ноября в Ленобласти мчащий поезд сломал руку мужчине, который не вовремя махнул ей перед составом.

ЧП