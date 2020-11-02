Памятный камень ветерану войны и МЧС Дмитрию Михайлику установят в Ленинградской области

В Ленобласти установят памятный камень ветерану войны и МЧС Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области установят памятный камень в честь ветерана МЧС России генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика. Церемония состоится 5 ноября 2020 года в поселке Ропша при участии высших чинов МЧС, а также представителей правительства Санкт-Петербурга и 47-го региона.

- Дмитрий Иванович родился 5 ноября 1920 года. В июне 1941 года он попал на фронт, с 1942 года защищал блокадный Ленинград. Особо отличился в боях на "Невском пятачке", Синявинских высотах, Ораниенбаумском плацдарме, за населенный пункт Мга, - рассказали в МЧС области.

После окончания войны ветеран продолжил боевой путь и спасать людей уже в мирное время. Скончался Дмитрий Михайлик в 98 лет в должности почетного председателя совета ветеранов МЧС России.

На памятном камне, который установят рядом с танком и зениткой в Ропше, поместят мемориальную доску с историей жизненного пути Дмитрия Ивановича.