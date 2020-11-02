Завод «Севкабель» обанкротят, рабочих – уволят

От завода на Васильевском острове осталось только общественное пространство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Старейшее в России предприятие по производству кабельной продукции может в скором времени прекратить свое существование. Речь о знаменитом заводе «Севкабель», что на Васильевском острове. Иск о признании завода банкротом уже поступил в суд.

- В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 23.10.2020 посредством системы «Мой Арбитр» поступило заявление ООО «Верста» о признании ООО «Производственная компания «Севкабель» (должник) несостоятельным (банкротом), - говорится в карточке дела, принятого к производству 30 октября.

Почти одновременно, но чуть ранее требования о банкротстве ООО «ПК Севкабель» подали банк «ТРАСТ», «Сбербанк». Первое заседание назначено на 24 ноября. Четвертый истец – самарское ООО «Имплегната» ошибся в документах. Его иск пока отложили.

Отметим, что на «Севкабеле» работают около 500 человек. В случае банкротства их, скорее всего, уволят. Ранее завод собирался переехать на новую площадку на «Кировском заводе» и продолжать производство.